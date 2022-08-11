網通廠Q2財報 建漢每股虧0.31元 台揚-0.54元

鴻海集團旗下建漢 (3062-TW)、台揚 (2314-TW) 今 (11) 日公告上半年營運，建漢經營層換血後第二季毛利轉正，稅後虧損 1.01 億元，虧損較前季、去年同期略增，每股虧損 0.31 元；台揚稅後虧損 1.28 億元，虧損較前季改善，但較去年同期惡化，每股虧損 0.54 元。
建漢第二季營收 11.76 億元，季增 50.7%、年增 23.8%，毛利率 4.05%，較第一季轉正、較去年同期也增加 0.57 個百分點，營益率 -7.06%，較第一季改善、但較去年同期略增，稅後虧損 1.01 億元，虧損較前季、去年同期增加，每股虧損 0.31 元。
建漢上半年營收 19.56 億元，年減 2.3%，毛利率 1.8%，較去年減少 3.8 個百分點，營益率 -9.3%，虧損也較去年同期增加，稅後虧損 1.95 億元，同樣較去年增加，每股虧損 0.6 元。
建漢轉投資的台揚 (2314-TW) 也公布財報，第二季營收 10.26 億元，季增 9.95%、年增 2.5%，毛利率 14.08%，季增 2.29 個百分點，年減 2.26 個百分點，營益率 -8.76%，虧損較前季、去年同期改善，稅後虧損 1.28 億元，較前季改善，但較去年同期惡化，每股虧損 0.54 元。
台揚上半年營收 19.6 億元，年減 2.1%，毛利率 12.9%，年減 0.57 個百分點，營益率 -11.5%，較去年同期增加，稅後虧損 2.69 億元，較去年同期惡化，每股虧損 1.15 元。