〈國巨法說〉Q3營收估季減1-3% 標準品市況修正恐延續半年

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (11) 日召開法說，受到標準品市況持續疲弱影響，預估第三季營收季減 1-3%，毛利率、營益率也將較第二季微幅回落、與首季相當；公司認為，標準品需求疲弱、庫存調整情況可能還要延續 6 個月。

國巨財務長陳彥松表示，目前整體 B/B Ratio 在 1 上下，但標準品受到智慧型手機、筆電等消費性市況不佳影響，B/B Ratio 已經低於 1，因此第三季會將稼動率降至 50-60%，控制產出。

陳彥松進一步指出，標準品庫存調整的狀況預計還要 3-6 個月，可能到年底或明年首季才會好轉；而目前國巨整體庫存約 130 天，標準品庫存目標要降至 100-110 天。

不過，陳彥松表示，利基型產品持仍續受惠車用、工控以及能源等應用，需求維持穩健，稼動率也在 95% 的高檔水準，內部也持續積極改善產品組合，降低標準品的影響。

法人也關注在市況疲弱下，國巨是否調整全年資本支出，對此，陳彥松表示，長期而言，產業需求成長的方向不變，因此不會短期的波動改變資本支出，今年資本支出仍將維持 100-110 億元。

以國巨重點擴產項目來看，除了高雄增加高階 MLCC 產能外，也會小幅擴充晶片電阻產能；基美墨西哥廠，下半年也有鉭電新產能開出，產量估增加 10%。