AAA：美國汽油價格5個月來首度降至4美元以下

美國汽油價格 5 個多月以來首次跌至 4 美元大關之下，這對於正為許多生活必需品的高價而苦苦掙扎的消費者來說是個好消息。

美國汽車協會 (AAA) 周四 (11 日) 表示，1 加侖普通汽油的全美平均價格為 3.99 美元。過去一周價格下跌 15 美分，較上月下跌 68 美分。

購物軟體 GasBuddy 周三 (10 日) 的報告表示，全美汽油價格平均水平已降至 3.98 美元。

汽油、機票和服裝價格的下跌讓消費者鬆了一口氣，即使通膨仍接近 40 年來的最高水平。

隨著經濟從疫情的最初衝擊中復甦，油價自 2020 年中開始上漲。當美國和盟國因俄羅斯對烏克蘭的戰爭宣布對俄羅斯石油實施制裁後，油價再次上漲。

然而，最近由於對全球經濟成長放緩的擔憂，油價下跌。美國指標 WTI 原油最近從 6 月的每桶 120 美元以上跌至每桶近 90 美元。

高昂的價格也可能導致美國駕車者減少開車出門。在夏初一度接近 2021 年的水平後，8 月初的汽油需求較去年同期下降 3.3%。

自 3 月初以來，全美平均汽油價格從未低於 4 美元。AAA 表示，最高價為 6 月 14 日的每加侖 5.02 美元；然後在 6 月底前緩慢下降，之後開始更迅速地下降。

加州和夏威夷州的駕車者仍需支付 5 美元以上費用，而美西其他州的費用也接近這一水平。最便宜的汽油在德州以及南部和中西部的其他幾個州。

一年前，全美平均汽油價格約為每加侖 3.2 美元。