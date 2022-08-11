〈國巨法說〉Q2稅負增純益降EPS 11.05元 上半年每股賺22.65元

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (11) 日召開法說，並公告第二季財報，受所得稅費用增加影響，稅後純益 59.27 億元，季減 5.1%、年減 6.4%，每股純益 11.05 元；不過，上半年稅後純益 121.71 億元，年增 7.4%，每股純益 22.65 元。

國巨第二季營收 313.22 億元，季增 3.9%、年增 13%；毛利率 38.8%，季增 0.7 個百分點、年減 2.2 個百分點；營益率 25.2%，季增 0.4 個百分點、年減 3.5 個百分點。

據了解，國巨第二季毛利率、營益率較前季成長，主要是受惠營收規模提升、產品組合改善，但與去年同期相比下滑，則是受到併購奇力新而遭稀釋；雖然整體本業獲利提升，但國巨第二季所得稅費用增加，主因提列未分配盈餘稅等稅負逾 6 億元，影響稅後純益。

國巨上半年營收來到 614.56 億元，年增 19.4%；毛利率 38.5%，年減 1.6 個百分點；營益率 25%，年減 2.1 個百分點。

上半年產品營收比重，MLCC 佔 21%、鉭電 22%、晶片電阻 14%、磁性元件 28%、其他零組件 15%；若以應用區分，車用 20%、工控 28%、通訊 17%、電腦 23%、消費性電子 7%、國防及醫療 5%。

地區方面，美國 27%、大中華 25%、歐洲 21%、日本及亞洲地區 27%；客戶組成上，直接供應 36%、全球經銷商 45%、EMS 廠 19%。