〈華碩法說〉Q2存貨金額2000億元再攀高 年底前拚減逾500億元

品牌大廠華碩 (2357-TW) 第二季庫存金額飆破 2000 億元大關，達到 2061.93 億元，季增 7%、年增 59%，震驚外界，對此，華碩共同執行長胡書賓今 (11) 日坦言，去年底因應積極擴張所備的材料，的確是現在必須承受的負擔，但華碩已與上下游供應商協調，預計年底前將存貨絕對金額至少減少 500 億元。

胡書賓表示，庫存去化上，預期第三季庫存金額將降低 200-300 億元，第四季再較第三季減少 200-300 億元。

面對庫存水位攀升，胡書賓解釋，個人電腦 (PC) 是成熟產業，須達經濟規模，因此華碩去年底對今年營運，設定相對積極、成長、擴張規模的大策略，符合中長期價值創造、地位建立目標，但短期遇到地緣政治、封控等黑天鵝風險，因此是目前須承擔的負擔，正積極應對中。

胡書賓強調，華碩除積極應對外，在大策略底下，對品牌價值、獲利都非常重視，未來也將設定積極成長目標，持續擴大產品競爭力、與上下游合作。

胡書賓說，產業現正處於調整期，從過去材料短缺 (shortage) 到現在超額供給 (oversupply)，面對 Cost down 的狀況，是全產業都要一起承擔。

外界也關注華碩第二季庫存組成，胡書賓說，在 2061.93 億元庫存金額中，成品、零組件各占一半，零組件又以高單價 CPU、面板、記憶體等為主，至於相關零組件能否沿用到英特爾 (INTC-US) 下一代產品，則認為除少部分電源管理 IC 外，其餘超過 8 成的零組件都可沿用。

由於出貨受到阻礙，華碩第二季存貨週轉天期高達 180 天，較前一季 154 天、去年同期的 114 天大增，也因第二季營運是全年相對低點，換算天數因此遭放大、膨脹，華碩認為，隨著下半年持續達成成長擴張目標，對應存貨、存貨週轉天數也會得到合理調整。