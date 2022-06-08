〈華碩股東會〉下半年具挑戰 今年營運難持平去年

華碩 (2357-TW) 今 (8) 日舉行股東會，展望未來，共同執行長許先越坦言，根據目前掌握前線、通路庫存、客戶需求來看，整體消費需求緩步向下，下半年營運較具挑戰，且疫情紅利逐步消失，今年營運將無法與去年相當，但若整體產業消費需求下滑 1 成，華碩仍以優於市場為目標、力拚持平。

許先越表示，去年新冠疫情助推全球個人電腦 (PC) 需求大幅成長，讓 2020、2021 年營運成長較 2019 年前大幅成長，不過隨著疫情逐步趨緩、各國陸續鬆綁管制，全球進入疫情後新常態，過去兩年有購買產品的使用者，再重購、換機也需要時間，依英特爾 (INTC-US) 估平均換機週期為 5 年。

不過，許先越提到，過去兩年各公司行號因疫情實施遠距工作，導致正常換機周期遞延，多數調研機構也預估，今年商用產品需求將優於消費產品，但華碩目前消費產品比重仍高於商用產品。

許先越強調，多數研調機構預估今年整體消費產品出貨將衰退 5-10%，推測平均衰退幅度將接近 1 成，但華碩內部仍設定積極成長、優於產業平均為標準，因此若整體消費市場衰退 1 成，華碩將力拚做到持平或小幅成長。

董事長施崇棠也親自回覆小股東問題，面對產業未來發展，他說，對於產業短期大浪的變化，認為長期將回歸新常態，加上全球數位轉型趨勢，對消費性電腦需求還是正面，華碩也將持續以「One ASUS」策略擴張商用型產品布局，並持續實踐「難行門」理念。