威剛Q2純益驟減9成 EPS 0.14元 看好Q3

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (11) 日公告第二季財報，受記憶體市況轉弱影響，稅後純益 3656 萬元，季減 92%，年減 97.56%，每股純益 0.14 元，上半年每股賺 1.96 元。威剛看好，在記憶體庫存水位降低下，第三季毛利率可望谷底反彈。

威剛第二季營收 87.49 億元，季減 10.67%，年減 17.7%，毛利率 10.8%，季減 4.7 個百分點，年減 7.4 個百分點，營益率 1.8%，季減 3.56 個百分點，年減 7.91 個百分點；稅後純益 3656 萬元，季減 92%，年減 97.56%，每股純益 0.14 元。

威剛上半年營收 185.43 億元，年減 6%，毛利率 13.28%，年減 5.32 個百分點，營益率 3.68%，年減 5.21 個百分點；稅後純益 5.08 億元，年減 76.5%，每股純益 1.96 元。

威剛指出，第二季受戰爭、通膨與疫情封控等因素，全球消費性需求快速降溫，記憶體價格也轉跌，為減低庫存風險，第二季起就加速調節庫存，截至 7 月底 DRAM 庫存水位已不到 2 個月，NAND 也降至 3 個月以下。

威剛表示，下半年公司策略仍將持續降低庫存，維持合理的工控與電競庫存，同時配合威速登電動三輪車出貨進度，增加電動車零件庫存。

威剛認為，第三季雖面臨旺季不旺，但 DRAM 現貨價接近底部、再跌有限，加上庫存快速調整，第三季起毛利率將自谷底翻升。

威剛預期，隨著上游供應端開始節制新增產能，客戶端庫存調整也將告一段落，第四季記憶體供需可望逐步回穩，供過於求情況將大幅改善，明年產業可望再度回到供需平衡。

此外，董事長陳立白也認為，隨著美國晶片法案過關，美國可能限制先進製程設備進入中國，除對目前相對偏高的記憶體庫存有正面幫助，對上游記憶體製造商而言，也將更謹慎衡量全球布局或重新檢視產能配置。