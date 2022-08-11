奇景Q2獲利季減近4成 Q3再減35-39%、毛利率估跌破4成

奇景光電 (HIMX-US) 今 (11) 日召開法說會，並公佈第二季財報與第三季展望，第二季獲利季減 39.1%，每 ADS 盈餘 40.4 美分，預期受全球大環境影響，第三季營收估再減 35-39%，毛利率則預估自上季的 43.6%，一舉降至 35.5-37.5%，跌破 4 成。

奇景第二季營收 3.126 億美元，季減 24.3%，毛利率 43.6%，季減 3.4 個百分點，扣除年度員工分紅費用後，稅後淨利 0.706 億美元，季減 39.1%，每 ADS 盈餘 40.4 美分。

奇景預估，第三季營收季減 35-39%，毛利率 35.5-37.5%，扣除年度員工分紅費用，每 ADS 盈餘 0.2-4.2 美分。

奇景表示，下半年由於高通膨、快速升息、俄烏戰事及中國各地封城等多重因素，全球總體經濟表現不佳，終端品牌廠因應需求凍結、庫存積壓與面板價格下滑，減少面板採購，面板廠也降低工廠產能利用率，調降庫存，影響公司訂單能見度低迷。

此外，奇景也預期，第三季庫存將持續升高，且為最高峰，主要因過去為確保長期產能，與特定代工廠和後段封測等供應商簽署長期產能合約 (LTA)，依照合約規定，如果未達最低訂單需求量，可能會被供應商收取相關費用。

奇景也正與供應商進行協商中，尋求各種方法增加執行合約的彈性，但為求審慎周延，已將長期產能合約可能產生的費用，充分反映在第三季毛利率的預估。

展望第四季，奇景看好，隨著公司對晶圓廠減少投片，加上庫存消化到一段落後，客戶將重新開始拉貨，營收可望反彈、恢復成長，主要應用來自車用和平板，大尺寸面板驅動 IC 下半年則仍持續低迷。

至於第四季毛利率，奇景認為，由於銷貨成本仍高，且為消化庫存可能降低售價，不過，車用、TCON 及 AMOLED 價格穩固，有助支撐毛利率，預期毛利率再跌有限。