油價下跌拖累 中碳下半年提高軟瀝青出貨應對

中碳 (1723-TW) 今 (11) 日召開法說會，由於近期油價下跌拖累，公司表示，公司主要業務煤化學產品價格都有下跌狀況，其中軟瀝青價格相對有撐，下半年將提高出貨，而碳材料已開始獲利，下半年持續看好，目前仍處供不應求狀況。

中碳主要產品以煤化學產品為主，價格受油價影響，公司表示，油價近期下跌，連帶使公司產品跌價，以苯為例，上半年每噸一度達 1400 美元，近期已跌破 1000 美元，雜酚油價格跌幅相對較少，瀝青價格則有撐，跌幅較小。

展望後市，公司表示，煤化學下半年產銷規畫將提高軟瀝青銷售量，調整產品組合，原先規劃下半年軟瀝青出口三船，目標將提高至四條船；碳材料方面，目前仍供不應求，下半年展望樂觀。

中碳電池材料應用的介相石墨碳微球 (熟球) 出貨去年下半年持續上升，今年第一季儘管受春節影響，出貨仍超過 400 噸，不過，第二季出貨躍增至 721 噸創新高，上半年出貨 1140 噸，年增 160%， 7 月出貨 117 噸。熟球銷售中國最多，比重 45%，國內約 24%，日本、泰國等地約占 30%。

另外，中碳宣布新產品先進活性碳獲新客戶應用，目前超級電容材料先進活性碳已取得軌道車輛大廠適用驗證，已小量認證中，預計明年可放量。中碳目前先進活性碳年產能 45 噸，近期產能已倍增 90 噸。

擴廠進度方面，屏南廠第二條碳化新產線目前已建置完成並試車中，預計今年年產能新增 2000 噸，意味著中碳的碳化產能今年將倍增至 4000 噸；而石墨化第二條新產線預計 2024 年第二季完工，目標滿足負極材料、石墨電極棒需求，預計負極材料年產能新增 3000 噸，石墨電極棒新增 1000 噸。

另外，針對碳化矽 (SiC) 推出的高純度石墨坩堝、碳粉，預計明年第一季開始出貨，鹵素純化爐興建目前進度狀況佳，也預計明年第一季將能完工、試車並投產。

中碳原料粗輕油、煤焦油主要來自於中鋼、中龍與台塑河靜鋼廠，產品銷售比重方面，至今年前 7 月媒焦油產品占 43%，其中雜酚油 25%、軟瀝青 12%；輕油產品 28%，其中苯 24%、甲苯 3%；碳材料 7%。