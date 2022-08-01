中碳Q2純益近倍增創7年新高 EPS 2.41元

中碳 (1723-TW) 今 (1) 日公告第二季財報，受惠油價帶動煤化學產品報價上漲，以及碳材料持續出貨電池市場，稅後純益 5.58 億元，季增 62.6%、年增 92.8%，每股純益 2.41 元，創 7 年多來單季新高；上半年稅後純益 9 億元，年增 71.9%，每股純益 3.88 元。

中碳第二季營收 32.42 億元，季增 36.6%、年增 66.1%，毛利率 24.05%，季增 2.4 個百分點、年增 2.8 個百分點，營益率 19.1%，季增 3.2 個百分點、年增 3.5 個百分點，稅後純益 5.58 億元，季增 62.6%、年增 92.8%，每股純益 2.41 元。

中碳上半年營收 56.15 億元，年增 55%，毛利率 23%，年增 1.92 個百分點，營益率 17.76%，年增 2.1 個百分點，稅後純益 9 億元，年增 71.9%，每股純益 3.88 元。

展望下半年，目前碳材料需求強，看好未來成長，且該業務已達損平，隨著營運增溫，下半年可望轉盈，並開始貢獻獲利。

中碳碳材料目前營收來源以介相碳微球為主，截至 5 月負極材料的介相碳微球生球產量，已較去年成長近 4%，熟球出貨近千噸，年增 196%，目標今年出貨 2000 噸，目前產能逼近滿載，隨著出貨量提升，今年碳材料營運持續增溫。

煤化學部分，油價目前回到 3 月份起漲點，但供不應求狀況下價格仍有撐，目前苯價、雜酚油有下修狀況，但近期已回穩，未來仍視油價變化而定，目前產品與油價連動密切。