中碳電池材料業務已損平 下半年可望開始挹注獲利

中碳 (1723-TW) 今 (16) 日舉行法說會，公司表示，目前碳材料需求強，看好未來成長，且該業務已達損平，隨著營運增溫，下半年可望轉盈，並開始貢獻獲利，而煤化學產品價格仍處高檔，未來營運視油價變化而定。

中碳表示，碳材料中目前營收來源以介相碳微球為主，截至 5 月負極材料的介相碳微球生球產量，已較去年成長近 4%，熟球出貨近千噸，年增 196%，目標今年出貨 2000 噸，目前產能逼近滿載，隨著出貨量提升，今年碳材料營運持續增溫。

中碳介相碳微球生球生產基地座落高雄小港，屏南廠則負責碳化、石墨化的熟球製程，處理過後的熟球能應用在電池負極，提高電池長循環壽命與快充能力，憑藉著產品優勢，中碳目前也是鴻海集團電動車負極材料供應要角。

中碳現階段碳化、石墨化產線各 2000 噸，第二期碳化產線即將在下半年投產，屆時碳化產能將達 4000 噸，中碳也正在進行石墨化產線擴產，預計後年投產後石墨化產能將新增 4000 噸，其中 3000 噸將用於介相碳微球生產，其餘用於人造石墨。

儘管中碳積極擴充碳化產能，短期仍供不應求，公司表示，已有考慮委託中國代工廠負責石墨化處理，但目前仍在進行品質測試中，後續代工產品將支應中國客戶，台灣產能則供應日本、東南亞與國內市場。

中碳表示，煤化學未來聚焦油價變動，目前產品與油價連動密切，包含雜酚油、輕油產品等等，其中國際苯價近期飆漲接近新高，已達每噸 1400 美元，國內客戶仍能接受漲價，軟瀝青則密切關注美國鋁價與原料價格的變化。