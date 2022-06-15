中碳負極材料產能滿載 將持續擴充規模

中碳 (1723-TW) 今 (15) 日召開股東會，展望下半年，碳材料當中負極材料表現強勁，月營收比重已達高單位數，且產能幾乎滿載，將持續擴充產能。

中碳指出，兩大業務中，煤化學營運視原油價格變化，目前苯、軟瀝青、雜酚油等產品價格仍維持高檔，表現持穩，而碳材料則看好負極材料需求，是營運成長一大動能，現階段月營收比重已達高個位數，長期比重上看 2 成。

從中碳月營收數據來看，中碳 5 月營收已達 9 億元，隨著規模持續向上，可見負極材料營收也正持續成長當中。

中碳說道，目前碳材料產能持續滿載，正積極擴充碳材料產線，包含碳化、石墨化產線，碳化新產線將於今年完工，石墨化產線已開工，預計 2024 年投產，屆時產能將增加 3000 噸以上，總產能將達 1.25 萬噸。

中碳累計前 5 月營收 45.48 億元，營收規模已超過去年上半年，年增 53%，稅前盈餘 8.32 億元，年增 67.9%，上半年營收及獲利將持續大幅成長。

中碳股東會順利通過去年財報與股利，每股將分配 4 元現金股利，並選出董事，董事成員與上一屆相同。面對氣候變遷挑戰，中碳已將今年訂為 ESG 元年，已著手訂定減碳目標、碳盤查等作業。