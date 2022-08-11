三商壽今年第三度增資自救 擬私募方式引進策略投資人

三商美邦人壽 (2867-TW) 歷經年初、7 月中的二度現金增資，今 (11) 日董事會通過今 (2022) 年第 2 季財務報告，由於淨值掉到只剩 261 億元，今天再宣布擬以私募方式引進策略投資人挹注資金以強化資本。

三商壽淨值 261 億元、相較去年底下降約 37%，主要是因上半年受到升息及股票市場變動影響，造成業主權益波動較為劇烈。然而三商美邦強調，在該公司適時採取停損機制，有效降低波動風險下，與整體壽險業業主權益下降 52.3％ 相比，降幅相對和緩。

三商美邦表示，截至 6 月底的淨值比為 2.0%，資本適足率估計為 190%，雖皆低於法定要求標準，然該公司早已於年初即採取行動因應，致力強化資本，啟動現金增資計畫，近期於 7 月 14 日再公告辦理現增 10 億股，展現出大股東三商投控及三商集團力挺三商美邦人壽的決心。

另今日董事會中同時通過，擬以私募方式辦理普通股現金增資，在總股數不超過 20 億股的額度內，引進策略投資人大幅挹注資金強化資本。依年初現金增資 35 億元即增加資本適足率約 17% 推估，該公司於完成下半年的公募及私募計畫後，將可大幅強化資本，有效提升該公司淨值比及資本適足率至法定標準之上。

此外，三商美邦人壽在 7 月 13 日以 83.5 億元處分內湖精英大樓，可認列 12.6 億元獲利，後續也將在有利條件下陸續處分長期持有的台北信義區舊總部大樓及台中七期達摩大樓部分樓層，以靈活的投資策略活化資產，實現不動產投資獲利，對該公司未來的資本強化亦有更多助益。

三商美邦指出，今年由於美國加速升息幅度導致債券價格下跌，引發社會大眾對於壽險業淨值大幅度減損的擔憂，然而利率走升對壽險業長期而言有三大正面效益，一是緩解在過去市場利率持續下滑時所面臨的利差損壓力；二是提高新錢及再投資的收益；三是所計算的保單負債公允價值降低將有利於壽險業接軌 IFRS17 之衝擊。所以市場利率上升對保險業長期發展而言，具有正面效果。

三商美邦表示，雖然淨值仍受短期市場波動而有影響，但與壽險公司現金流量沒有直接必然關係，無流動性問題，對客戶的保障權益也不會有實質上的影響。隨著近期債券價格回穩、股票指數回升，7 月淨值已有所回升。