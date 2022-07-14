半年內二度增資！三商壽擬現增10億股創史上最大規模

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (2022) 年 3 月才完成現增 4.3 億股、增資 35.26 億元，今 (14) 日再度公告要辦理現增 10 億股，創三商壽史上最大規模現增；法人表示，以依上次現增折價率估算，預期本次增資金額可能達 60 億元。

三商壽今年截至 3 月底，稅後虧損 33.18 億元，淨值下金融資產未實現損失逾 111 億元，淨值比 3.04%，2021 年底 RBC 為 203.62%。

三商壽主要是投資台灣 50 反 1 失利，為了彌補財務缺口，因此在 3 月時以每股 8.2 元完成現增 4.3 億股，以 2 月 16 日決定現增的收盤價 9.3 元來看，折價幅度約 88.17%；法人表示，三商壽今日收盤價 6.8 元，以前次折價率估算，本次增資金額可能達 60 億元。

三商壽表示，三商美邦人壽歷年資本適足率及淨值比皆達法規標準，然為因應全球動盪的經濟變化，以及接軌國際制度之監理趨勢，為使該公司能擁有充足的資本及持續穩健資產配置佈局，故決定於此時再度啟動大規模增資。

三商壽強調，本次的現金增資，創該公司歷年增資新高紀錄，除可大幅強化資本適足率並可進一步提升營運效益，同時亦展現三商集團對三商美邦人壽的強力支持，在邁向台灣保險市場第三十年之際，持續扮演其堅強的後盾，讓全體保戶與股東更加安心。