三商壽重押台灣50反1投資失利 擬增資、賣樓補缺口

三商壽 (2867-TW) 今 (27) 日舉行線上法說會，公布隱含價值 (EV)，每股 EV 為 38.3 元。對於去(2021) 年投資重押元大台灣 50 反 1，造成投資失利，為充實營運，除了現金增資以外，私募策略投資人以外；還計畫出售不動產因應。

三商壽受到投資收益未達預期影響，第 1 季稅後虧損 33.2 億元，年減 302.9%，每股虧損 1.22 元，也是第 1 季唯一虧損的資產兆元壽險公司。

財務長曾裕芳表示，三商壽第一季投資收益率僅有 2.22%, 不僅較去年同期減少 152bps，更遠低於 3.42% 的保單成本率，投報率大降，主要是第一季對股權執行停損以及對俄債提列預期信用損失，其中，光是證券類已實現損益就出現虧損 23 億元。

但曾裕芳強調，三商壽經常性收益達 2.83%，較去年同期提升 18bps，公司持續建立固定收益部位，提升經常性收益率。

三商壽去年底 RBC(資本適足率) 為 203.62%、淨值比 3.28%，離法定 RBC 至少須 200%、淨值比至少須 3% 僅一步之遙，儘管三商壽強調，第 1 季淨值為 396 億元，第 1 季淨值比仍在法定要求標準之上。不過，為了強化營運，陳宏昇表示，除了現金增資以外，私募策略投資人也在規畫內，但增資目標、確切時程會再依法公告。

談到投資台灣 50 反 1 失利，投資長林大鈞表示，截至去年底，台灣 50 反 1 未實現損失金額約 70 億元，截到 3 月，損失還剩 62.7 億元。

林大鈞進一步說明，會投資台灣 50 反 1 的決策過程，主要是 2021 年遇到新冠疫情，三商壽為了保護淨值的狀況下，因此決議布局台灣 50 反 1，2021 年已出清了 20.6 億元部位，未來幾年內會慢慢逐年退倉。

除了增資計畫以外，三商壽還擬處分不動產，林大鈞表示，內湖精英辦公大樓處分案，是用帳面價值去衡量，所以預期會有些獲利空間，目前已在委託競標階段。據了解，底價高達 75 億元，將在 7 月 13 日公開標售。

除了精英大樓整棟辦公大樓，林大鈞表示，今年 6 月總公司會搬到內湖華固大樓，目前大樓預計會採出售或出租方式處理，也就是說，該公司目前位於台北市信義計畫區的總部環球世貿大樓部分樓層不排除再出售。

至於，三商陳家的董事長陳翔玠，與另一大股東翁家的副董事長翁翠君在 4 月雙雙請辭，至今兩人懸缺已超過一個月沒有下文，法人關切兩人辭任原因，陳宏昇重申，兩人已完成階段性任務，因此交給專業經理人經營，三商壽也正積極延攬董事長、副董事長人選，一旦人選確定會依法對外公告。

此外，三商壽也公布隱含價值 (EV)，截至去年底，EV 為 1021.4 億元，較前一年底 1232.3 億元、減少 210.9 億元，每股隱含價值達 38.3 元。

不過曾裕芳強調，今年截至 5 月，本國央行已升息一碼，美國聯準會已升息三碼，美國十年期公債殖利率亦從去年底約 1.5% 上升至近 3%，市場預期主要央行將持續升息。若參考敏感度分析，假設計算 EV 的投報率上升一碼，該公司去年底 EV 將提升至 1320.4 億元，每股 EV 可達 49.5 元。