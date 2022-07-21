三商壽上半年稅後大虧67.2億元 創同期最慘

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (21) 日公布今 (2022) 年上半年自結，由於今年以來資本市場嚴峻，三商壽投資失利執行停損，導致上半年稅後虧損 67.2 億元，創歷史同期最大虧損金額，每股稅後純益 (EPS) 為 -2.31 元。

三商壽表示，受到美國聯準會啟動升息循環引發全球金融資產價格回檔，國內外股債市場亦巨幅修正，上半年對上市櫃股票、債券 ETF 及各類型基金等執行停損，實現損失約 73.8 億元。

另外，俄烏戰爭造成全球金融市場動盪，三商美邦人壽亦已認列俄國債券預期信用損失 9 億元，上半年自結稅前虧損 53.2 億，稅後虧損 67.2 億元，每股虧損 2.31 元，然而總資產達 1.44 兆元，較去年底成長 2.7%。

三商壽進一步指出，受惠新台幣兌美元貶值，加上採取動態調整避險措施，外匯價格變動準備金存量較去年底大幅成長 45.1 億元，有助於該公司未來面對匯率波動的損益表現。在經常性收益方面，扣除避險前的收益已超越去年上半年同期，展望未來升息循環也會有助於該公司新錢投資收益率，亦有利於未來投資報酬率的提升。

保險本業方面，儘管在新冠肺炎疫情升溫與金融市場動盪的影響下，三商壽年上半年新契約保費收入仍較去年同期增加 13%，未來仍將持續深耕保障型及投資型商品。

面對眾多金融市場不確定性，三商壽持續進行資本強化方案，7/14 董事會決議辦理公開發行現金增資普通股 10 億股，為歷年增資最高規模，三商壽強調，這是展現三商集團持續力挺三商美邦人壽，合力經營台灣保險市場的企圖，此次資本強化計畫將大幅度提升資本適足率與淨值。此外，7/13 三商壽以 83.5 億售出精英大樓，認列獲利 12.6 億元，亦有助於下半年的營運表現。