〈台股盤後〉半導體族群領軍衝鋒 強彈逼近15200點

美國 7 月 CPI 數據回落，台股今 (11) 日跟隨美股迎來反彈大漲，台積電領軍衝鋒，帶領半導體族群吹起反攻號角，台塑四寶、金融指標股撐盤，指數大漲超過 200 點，最高至 15204.79 點，終場收在 15197.85 點，上漲 258.83 點或 1.73%，成交量 2190 億元。

電子權值股上攻，台積電跳空上漲，終場收在今日最高 514 元，上漲 14 元、2.8%；鴻海法說報佳音，終場上漲 2.7%；聯電上漲 3.6%，日月光投控、聯發科、台達電等也收紅。

台積電領軍下，半導體族群紅通通，世芯 - KY、晶心科、台勝科、華泰、旺宏大漲逾半根停板；致新、聯詠、通嘉、矽力 - KY、昇陽半導體、偉詮電、智原、光罩等都超過 4% 漲幅。

鴻海上調全年展望至成長，盤中一度站上 113 元，泛鴻海集團也扮演撐盤要角，除了陽程鎖漲停外，GIS-KY、新普、榮炭、富鼎、天鈺等表現也不俗。

蘋果即將在下月推出 iPhone14 系列，傳出新系列機型將調漲售價，激勵蘋概股上攻，中光電、陽程、聚積、力旺收漲停價；台表科、力鵬、友達、達邁勁揚超過半根停板；宣德、力麗、鉅祥、群創等也有 4% 以上漲幅。

金融族群也有買單點火，富邦金、台新金、華南金、開發金、兆豐金、元大金、新光金、中信金都收漲逾 2%，第一金、永豐金、國泰金、國票金等也收盤上。