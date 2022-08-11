〈台股盤中〉蘋概+金融雙箭頭 領軍大漲260點攻抵15200之上

美股四大指數強漲，連動到台股，今 (11) 日由台積電領軍蘋概股，搭配金融股雙箭頭，推升大盤強漲超過 260 點，加權指數最高漲到 15204.79 點。

iPhone 14 傳漲價，蘋概三雄中，台積電早盤上漲 14 元，至 514 元，漲幅約 2.8%，一舉收復所有短期均線；鴻海最高漲到 112.5 元，也勁揚超過 2%，創波段新高；股王大立光則在平盤上游走。

龍頭台積電帶動下，半導體族群成為盤面焦點，尤其蘋概股持續吸金，陽程、力旺亮燈漲停，鴻碩、聯詠、智原、立隆電也都強勢勁揚。

值得一提的是，面板雙虎跌價，外資連續逢低買超，力挺雙虎股價利空出盡，友達大漲超過 6%，群創也走高超過 4%。

金融股更是閃耀金光，獲利王富邦金強漲超過 3%，站上 60 元大關，且完成填息，今日除權息的兆豐金、華南金、彰銀也都漲 2-3%，穩步填息路；整體來說，金融股滿面通紅，拉抬金融指數領先大盤率先攻上季線。

美股在通膨趨緩數據激勵下大漲，道瓊指數猛漲 535 點，創 3 週來最佳表現，加上中共軍演結束，也為台股注入強心針，今天靠電子、金融權值股衝鋒到 15200 點，下一步將面臨季線 15370 點挑戰。