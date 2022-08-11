電子股絕地大反攻 台股強彈258點收15197點創近1個半月新高

美國通膨出現緩和跡象，帶動美股全面收漲，台股今 (11) 日買盤信心回籠，電子權值股展開絕地大反攻，台積電、鴻海領銜攻高，金融、傳產也百花齊放，帶動加權指數開高走高，終場大漲 258.83 點或 1.73%，收在 15197.85 點，為近 1 個半月以來的高點，成交值放大至 2189.84 億元。

櫃買指數終場上漲 2.37 點或 1.3%，收在 184.49 點，成交值 626.17 億元。上市櫃成交值合計 2816.01 億元。

那指、費半指數周三強彈 2%、4%，台積電 ADR 同步收漲逾 4%，台積電今天股價開高，漲近 3%，終場以 514 元作收，市值回升至 13.32 兆元；鴻海法說報捷，股價勁揚近 3%，以 113 元作收，為 2 個月來新高；聯電、國巨、瑞昱、聯詠等電子權值股，漲勢都相當強勁，友達更飆漲逾 6%。

高價股方面，股王大立光持續休憩，小跌作收，信驊重拾漲勢，終場勁揚逾 4%，重登股后寶座，IP 廠力旺強勢攻上漲停板，達 1230 元，此外，AES-KY、亞德客 - KY、富邦媒、緯穎等也獲資金點火。

成衣代工大廠聚陽受惠日系客戶銷貨優於預期，第三季展望樂觀，明年營收也將較今年成長，在法說報佳音的激勵下，今天股價強攻漲停，達 178.5 元，創 3 個月新高，儒鴻也走出利空陰霾，強彈逾 6%，紡織股人氣暢旺，上市類股指數一度漲逾 3%，為盤面多頭指標，力鵬、廣越、如興等多檔漲勢也不俗。

IC 設計指標股聯發科今天陷入多空拉鋸，股價在平盤附近震盪，不過，IP 股吸引買盤進駐，除力旺登漲停外，M31、世芯 - KY、晶心科均大漲逾半根停板，創意、智原也有 3-4% 的漲幅。此外，LED 驅動晶片廠聚積也亮燈漲停，達 117 元，矽創、驊訊、偉詮電等股價也走強。