〈車市〉南陽看下半年供車漸恢復 目標全年銷量增15%

三陽 (2206-TW) 旗下南陽實業今 (4) 日指出，甫完成結算 2022 年上半年銷售，HYUNDAI 汽車總銷量 6734 台，年增 12.3%，增幅是國產車中最高，目前全新大改款 TucsonL 尚有超過 2200 張訂單待交，看好下半年供車將逐步恢復，目標全年成長幅度擴大至 15%。

南陽表示，進入下半年後，品牌無論是國產或進口供車，均有望逐漸回復，以現行強勢的產品陣容和預計再強化的新產品線計畫，有望挑戰全年成長 15% 目標。

HYUNDAI 汽車近年產品線布局漸趨完整，即便面對後疫情時代眾家車廠受到晶片原物料短缺而影響供應，去年全年仍繳出正成長 8.3% 成績，而今年上半年成長達 12.3%，其中，最受歡迎是 TUCSON、VENUE，兩大車款占品牌銷量接近 60%。

另一方面，全新大改款 TucsonL 因產品力超越國產休旅競牌，接單熱絡，目前候車期需 2-3 個月以上。

不僅國產陣容熱銷，進口新車同樣受歡迎，南陽說明，以未來純電休旅概念的 IONIQ5 和旗艦豪華商旅 STARIA 詢問度均高，其中，IONIQ5 今年國內配額已完售，但體驗試乘和預售訂車持續累積中。

而全新旗艦商旅 STARIA，是南陽首度導入 200 萬級距以上豪華商務 MPV 作品，由於提供七人座 / 八人座 / 九人座多元車型，訂單已超越 450 張，其中，選擇頂規 CEO 七座款買家高達 30%。