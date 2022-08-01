〈車市〉7月旺季總掛牌月增17% 前10大車商僅賓士衰退

7 月車市進入傳統旺季，隨著各品牌買氣熱絡、並積極交車，單月掛牌數達 38192 台，月增 17%、年增 0.3%，前 10 大車商中，僅 BENZ 較上月衰退，多數品牌成長，更以 LEXUS 月增 69% 最多；累計前 7 月，新車掛牌數達 241343 台，年減 7.1%，仍反映車廠缺車問題。

由於進入車市旺季，再加上缺車狀況已略見緩和，TOYOTA 7 月掛牌 11620 台，月增 28.7%、年增 12.8%，市占率達 30.4%。

而 HONDA 再次衝上第二，掛牌數 2946 台，月增 41.5%、年增 16.7%，主要是因 HR-V 大改款後衝出一波買氣，HR-V 交車達 1401 台，占品牌銷量比重達 47%。

NISSAN 也再度回升至銷售季軍，掛牌 2301 台，月增 46.1%、年增 10.6%，其中，最受歡迎車款為 KICKS 銷出 1297 台，占品牌銷量比重 56%。

若從進口品牌來看，LEXUS 再次以 1998 台、市占率 29.6%，奪下豪華車銷售品牌冠軍，其中，ES 銷售 376 台，占中大型豪華房車市場占比 45%，遙遙領先同級距車款。

同時，和泰車 (2207-TW) 指出，LEXUS NX 車系雖受限於零組件短缺，車輛供給不穩，7 月仍掛牌 589 台、前 7 月累計已銷出 4738 台，居豪華車市場最熱銷車款。

從前 7 月來看，多數車商仍較去年同期衰退，前 10 大品牌僅 TOYOTA、HONDA 和 HYUNDAI 維持正成長，分別成長 2%、6.8% 和 13.7%，交車分別達 72166 台、16318 台和 8149 台。

車商指出，7 月傳統旺季期間隨著各品牌積極促銷，加上疫情趨緩，展間人流暢旺，不排除今年 8 月民俗月將相對過去淡季不淡。