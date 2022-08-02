00917金融ETF涵蓋國際級四大巨頭 首創不投資壽險

中信投信今 (2) 日表示，升息循環啟動，實質利率走向正常化，金融股將迎來十年的歷史機遇，看好此商機，將推出中信特選金融 ETF(00917-TW)，匯聚交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司在內的國際級四類大金融巨頭，值得一提的是，此 ETF 成分股全台首創不含壽險業者。

全球主要國家央行接連啟動升息循環，對以存放款利差為核心業務的金融產業相對有利。中信特選金融 ETF 經理人葉松炫表示，「下半年是實質利率正常化的起點。」

葉松炫表示，過去十年間的低利率環境，造成實質利率為常態性負值，觀察美國聯準會連兩個月大動作升息，6、7 月各升 3 碼，主席鮑爾雖不排除 9 月再升息，但幅度預料將由鷹轉鴿，只要抗通膨效果顯現，實質利率趨勢將翻轉為正，銀行股與之高度連動，成為投資銀行股的好時機。



另外，金融股落後補漲空間也可期待。葉松炫指出，在聯準會升息及縮表預期下，全球各類股自今年初以來大幅下修，金融股也回檔整理，目前估值已落入 2 倍標準差之下。

觀察受惠於聯準會升息，美國主要銀行最新公布第二季財報均顯示，其核心業務淨利差明顯擴大，較去年同期成長約 15~22%，且多數銀行預期今年淨利差將有望進一步擴大。預期升息拉升實質利率走揚，今年來受到錯殺的金融股有望迎來補漲機會。

00917 追蹤「ICE FactSet 特選金融及數據指數」，成分股囊括金融四大巨頭：全球最大交易所 - 紐約交易所、信評巨頭 - 標普、金融數據龍頭 - FactSet、全球最大私募股權基金 - 黑石、世界級銀行 - 摩根大通等金融市場的主導者。

葉松炫說，只要金融市場持續壯大，這些國際級金融機構的營收就跟著穩定成長，不僅較不受景氣循環影響，更是升息環境下的贏家。根據「ICE FactSet 特選金融及數據指數」從 2016 年 7 月 22 日至 2022 年 6 月底的表現來看，年化報酬率達 10.8%。

00917 是國內首檔納入全球四大金融產業的金融 ETF，葉松炫說，實質利率即將走向正常化，建議投資人可將欲投入的資金分成兩份，以單筆投資與定期定額方式進場，迎接金融股十年來難得的歷史機遇。