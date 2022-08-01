〈ETF除息旺季〉00900擬配息1.2元 殖利率超過10%

ETF 除息旺季到，富邦投信今 (1) 日發佈富邦特選高股息 30 (00900-TW) 收益分配期前公告，8 月預計配息金額為每單位新台幣 1.2 元，以今日收盤價 11.74 元估算，本次殖利率達到 10.2%，投資人最晚只要在 8 月 15 日前持有或買進，皆可參與本次配息。

富邦投信表示，本次配息主要來源為 ETF 自 2021 年底成立以來至 7 月底參與成分股除息所得的現金股利。參考 ETF 追蹤指數歷史回測之息收分布，7 月為全年度指數領息的高峰，考量台股除息旺季將進入下半場以及最新指數成分股尚未除息的檔數，ETF 之配息頻率雖為每年 4 次，但每次配息之金額將因此有所不同，之後的配息，將因 ETF 參與成分股領息狀況而有差異外，配息率也將受價格、單位數變化影響，提醒投資人留意。

富邦特選高股息 30 經理人楊邦珩指出，今年以來截至 6 月底，台股全市場高股息相關 ETF 近一年總規模成長幅度達 125.4%，佔整體台股 ETF 的比重自 27% 升至 39%，相關於非高股息相關的台股 ETF 成長增幅僅 29.2%，成長更為快速，顯示台股高股息投資儼然成為近年來台灣投資市場的顯學。

楊邦珩進一步指出，雖然 00900 每年有三次的指數調整，周轉率相對偏高，但為貼近台股配息實況，以每年 4 月、7 月、12 月為指數調整期，篩出當期未分配但待配的高息股，不僅能掌握旺季的除息行情，連季配、半年配的股票收益也同時不漏接，善用台股具有眾多高股息率個股的優勢。

在指數成分股篩選考慮除息日的特性下，今年以來截至 7 月底，指數投資組合成分股已參與 48 檔個股除息，4 月調整後之成分股有 25 檔參與除息；7 月投組截至 7 月底亦已有 17 檔已參與除息，尚未除息之成分股，8 月之後仍將繼續參與除息，而 7 月份調整後投組亦納入 4 檔配息頻率為季配或半年配之個股，季配、半年配公司待公告下一期除息日後，指數仍有機會參與除息。綜觀該指數成分股今年以來參與除息狀況，與過去歷史回測情況無太大差異，而本年度台股整體上市櫃公司現金股利發放較往年增加，都將為貢獻指數股息率之來源。

楊邦珩認為，基於基本面與評價面因素，在台股評價已大幅修正的狀況下，站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度，皆是達成「微笑曲線」的較好投資時點，可趁目前台股位處相對低點之際積極參與。