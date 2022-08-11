美股重點新聞摘要2022年08月11日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：迪士尼 (DIS)

美國 7 月 PPI、上周失業金

雷蒙多：盼晶片法案吸引高達 4000 億美元的投資

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週三 (10 日) 接受彭博專訪表示，希望「晶片法案」吸引私營企業高達 4000 億美元的投資規模。閱讀全文...

雷蒙多：裴洛西訪台後 拜登對取消中國關稅「態度謹慎」

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，眾議院議長裴洛西訪問台灣之後，地緣政治局勢變得「格外複雜」，這使總統拜登在是否取消 3000 億美元中國貨關稅一事「謹慎以對」。另有知情人士透露，此事讓拜登政府重新思考是否取消對中關稅，或實施其他措施。閱讀全文...

迪士尼 Q3 亮眼 國際旅客恢復、Disney + 訂閱大增 盤後漲逾 6%

迪士尼周三 (10 日) 盤後公布 2022 會計年度第三季財報，受益於消費者在其國內主題樂園的支出增加，營收獲利均優於預期，且串流影視服務 Disney+ 訂閱人數增幅超越預期，並推出廣告支援版的 Disney + 訂閱方案，激勵盤後漲逾 6%。閱讀全文...

惠譽：全球供應鏈重組趨勢 恐加劇半導體產業波動

在全球供應鏈重組的趨勢之下，信評機構惠譽 (Fitch) 警告，民族主義和保護主義抬頭、地緣政治不穩定加上貨幣與財政政策干預，恐使晶片商的收入和現金流波動情況加劇。閱讀全文...