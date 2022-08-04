美晶片法案下周二由拜登簽署立法 半導體材料商跟進擴大在美產能

白宮宣布，美國總統拜登預定下周二 (9 日) 簽署包含晶片法案在內的提案以完成立法，象徵拜登政府努力一年多以來取得的勝利。在晶片法案帶動下，供應鏈廠商正規劃擴大美國投資，最新一例是半導體材料商日本三菱瓦斯化學 (Mitsubishi Gas Chemical)。

經過參眾兩院漫長的協商，眾議院上周通過規模 2800 億美元的「晶片和科學法案」，旨在提升美國半導體製造以及科學創新，以加強抗衡中國等敵意國家的實力。法案包含撥款 520 億美元鼓勵在美國生產半導體，以及 240 億美元的晶片廠投資稅負優惠等。

拜登周二 (3 日) 說：「這項法案將強化我們為美國半導體產業所做的努力。」

密西根州州長惠特莫 (Gretchen Whimer) 周二簽署行政命令以執行「晶片與科學法」，但拜登因上周解隔離後再次篩出陽性，因此僅以線上參與的方式出席典禮。

半導體供應鏈在美投資

英特爾、台積電、環球晶與格芯等大廠先前都宣布，只要法案通過，計劃於美國興建晶圓廠，三星電子也研擬在德州大舉擴建晶圓廠。

不只半導體製造業者，一些半導體材料商也準備擴大美國產能，如日本化學大廠昭和電工 (Showa Denko)、南韓產業巨擘 SK 集團先前都傳出研擬擴大特殊氣體生產，日本三菱瓦斯化學公司也考慮跟進。

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，三菱瓦斯化學預期需求增加，將在未來十年投資 500 億日圓 (3.72 億美元) 擴大半導體清洗液原料「超純過氧化氫」的產能，將其提升為目前的將近三倍。奧勒岡州現有廠區將新設產線，未來也規劃設置新的工廠。