LINE NEXT與軟銀等10家夥伴 簽訂策略投資協議

LINE 旗下子公司 LINE NEXT 鎖定開發、拓展全球 NFT(非同質化代幣) 生態圈，今 (13) 日宣布與軟銀、NAVER 等 10 家合作夥伴簽訂總額達 1000 萬美元 (約 2.98 億元) 策略投資協議，未來將共同推動全球 NFT 交易平台 DOSI 上線，並提供相關商業資源發展以各家 IP 內容為主題的 NFT 項目。

LINE NEXT 執行長高永受表示，拓展 Web3 生態圈關鍵是打造符合用戶需求的 NFT 體驗，未來 LINE NEXT 將發行以亞洲內容為主題的 NFT，希望加速 NFT 普及外，也能在全球點燃新一波亞洲文化熱潮。

LINE NEXT 本次簽署策略投資協議的夥伴包含軟銀集團 (SoftBank)、NAVER、NAVER WEBTOON、NAVER Z、LINE Games、CJ ENM、YG PLUS、新世界集團 (SHINSEGAE)、Hashed、K Auction 等。

LINE 指出，藉由這次策略投資，LINE NEXT 將與國際頂尖的內容供應商、發行商、遊戲和娛樂公司攜手合作，運用各公司旗下豐富的 IP 資源引領全球 NFT 市場，期許 LINE NEXT 打造更平易近人的 NFT 作品，促進 NFT 交易平台普及化。

LINE 進一步說明，預計與合作夥伴所發行的 NFT 皆會在今年上線的 DOSI 平台中的各品牌商店內交易，此外，為方便用戶體驗與交易 NFT，LINE NEXT 也計畫開放以 NAVER 帳號登入 DOSI Wallet，並新增 Naver Pay 為支付選項之一。