加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/08/09）

野村腳勤觀點：

●美國晶片法案對台灣的影響有限

8/9 美國總統拜登正式簽屬《晶片與科學法案》，很多人擔心將會打擊非美國的半導體產業，特別是台灣以護國神山為首的晶圓代工廠，但實際上如果仔細研究，此法案提供 520 億美元的補貼以及 240 億美元的稅收減免，對比護國神山平均一年 400 億美元的資本支出，光蓋一座 5 奈米以下的高階製程廠成本就要 200 億美元以上，可想而知此法案能起到的實質效果相當有限。此外台灣的營運成本相對美國低廉許多，基本上高階製程廠都還是選擇留在台灣，被吸引至美國設廠的機率也不大。只能說美國考慮到科技的趨勢，想方設法要把晶片掌握在手中，但台灣在晶圓代工的龍頭地位已久，絕非一時半會就能取代，且隨著科技持續發展，台灣在半導體產業鏈的地位只會更顯重要。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 通膨預期放緩：俄烏戰爭擔憂淡化，國際油價穩定回落至 100 美元 / 桶以下，有助於緩解高通膨壓力

（二） 財報優於預期：9 成標普 500 企業已公佈 Q2 財報，近 8 成財報優於預期，未如市場預期的悲觀

（三） 就業市場強勁：美國 7 月失業率降至 3.5%，職位空缺亦處在歷史高位，有空間承受 FED 貨幣政策緊縮

●大盤利空因素：

（一） PMI 落入衰退區間：美國、歐洲及中國 7 月份 PMI 皆落入 50 榮枯線之下，為經濟成長增添不確定性

（二） 台海緊張掀波瀾：美國眾議院長訪台引發台海緊張局勢，地緣政治緊張恐成新利空，影響市場短期震盪

（三） 製造業庫存過高：台灣 7 月製造業 PMI 庫存指數 59.9 創疫情後新高，高庫存議題持續干擾市場

●何時反彈？關注聯準會升息及庫存改善狀況

近期台海的緊張局勢再度成為市場關注焦點，儘管有新的利空出現，但台股卻表現的意外抗跌，加權指數不僅維持在萬五附近，距離前波低點也有千點差距。台股抗跌除了國安基金給予底部支撐外，最重要是指數已提前反映企業獲利衰退擔憂，非基本面的利空對指數衝擊便相對有限。不過雖然台股看似底部有支撐，但也還未具備反彈的條件，最重要的是聯準會今年至少還有 3~4 碼的升息空間，若資金成本持續上升，消費意願恐怕難以提升上來，加上製造業高庫存的問題仍未解，若消費疲弱不振將更不利庫存去化。目前來看第四季通膨是否下滑將是關鍵，若能下滑也可給予聯準會放緩升息的空間，終端消費也有望復甦並加速庫存去化，到時將是加碼的好時機。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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