〈美股早盤〉美7月通膨降溫 Fed大幅升息預期下降 主要指數開高走高

美國 7 月消費者物價指數（CPI）年增率較前值大幅回落，核心 CPI 年增率也低於市場預期，緩解市場押注聯準會（Fed）大幅升息預期，美股周三（10 日）開高走高。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 500 點或近 1.5%，那斯達克綜合指數漲逾 250 點或近 2.1%，標普 500 指數漲近 1.70%，費城半導體指數漲近 1.6%。

美國 7 月 CPI 年增率從前值 9.1% 大幅降至 8.5%，低於市場預期的 8.7%，核心 CPI 也維持在 5.9%，與前值持平，低於市場預期的 6.1%。

按月來看，7 月 CPI 報 0.0%，較 6 月的 1.3% 大幅回落，也低於預期的 0.2%；7 月核心 CPI 從前值 0.7% 降至 0.3%，低於市場預期的 0.5%。

數據公布後，市場對 Fed 大幅升息的預期降溫，美股三大指數期貨短線拉高，美元指數一度跌破 105 關卡，創 7 月以來新低，美國 10 年期與 2 年期公債殖利率倒掛幅度一度超過 58 個基點。

不過，美國潛在的通膨壓力仍高，可能不會很快顯著下降，包括全球供應鏈混亂、新冠疫情初期的大規模政府刺激，以及俄烏衝突等在內的多種因素疊加，導致美國 CPI 大幅飆升。

交換合約市場顯示，Fed 升息 2 碼（50 個基點）的可能性大於 3 碼（75 個基點）。Fed 政策制定者上周表示將繼續升息，在放棄激進升息的貨幣政策之前，必須看到 CPI 增幅連月下降跡象，強而有力且持久的證據表明通膨正在回落至 Fed 的 2% 目標。

個股消息方面，迪士尼 (DIS-US) 將於周三盤後公布第三季財報，目前市場預期，迪士尼業績應該會有穩健的表現，但是數據也可能會反映出串流媒體業務需求出現放緩。

截至台北時間周三（9 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 2.43%，至每股 89.81 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 上季財報黯淡，由於受到加密貨幣價格下跌影響，加上當季月活躍交易用戶減少，交易量下降，虧損超過 10 億美元且營收遜於分析師估值，同時也下調全年展望。

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 3.18%，至每股 44.19 美元

根據最新文件，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克賣出價值近 70 億美元特斯拉股票。馬斯克表示，若與推特官司敗訴，這筆資金可用於收購所需的 440 億美元。不過目前法院是否會迫使馬斯克履行收購推特交易仍存在不確定性。消息傳出後推特股價盤前漲近 4%；特斯拉 (TSLA-US) 漲逾 2%。

Roblox(RBLX-US) 早盤下跌 7.31%，至每股 43.89 美元

元宇宙概念線上遊戲平台 Roblox 上季財報預訂額、獲利雙雙遜於分析師預期。上季營收年增 30% 至 5.912 億美元，但每股虧損 0.30 美元，不及分析師預估的每股虧損 0.21 美元。值得注意的是，上季預訂額比去年同期下滑 4％至 6.399 億美元，遜於分析師估的 6.444 億美元。預訂額是 Roblox 關鍵的銷售指標。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 CPI 年增率報 8.5%，預估 8.7%，前值 9.1%

美國 7 月 CPI 月增率報 0.0%，預估 0.2%，前值 1.3%

美國 7 月核心 CPI 年增率報 5.9%，預估 6.1%，前值 5.9%

美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預估 0.5%，前值 0.7%

美國 6 月批發庫存月增率終值預期 1.9%，前值 1.8%

美國 6 月批發銷售月增率預期 0.9%，前值 0.5%

華爾街分析：

券商 Oanda 的分析師 Craig Erlam 表示，今天的通膨數據可能替下半個月的股市奠定基調，數據低於預期將是股市上漲的動力，而接近或甚至超越 6 月的通膨數據，都可能引發市場的重大風險逆轉，因為投資人辯論的焦點將轉移到 Fed 升息 3 碼或 4 碼，而 2 碼的討論仍緊跟在後。

富國銀行投資研究所的全球策略師 Gary Schlossberg 表示，Fed 將推高短期利率，美國公債殖利率曲線出現不斷加深的倒掛和全面反轉。

澳洲聯邦銀行策略師 Carol Kong 表示，在考慮暫停緊縮周期之前，聯邦市場公開委員會（FOMC）將須確保通膨可以穩定回到目標水準，倘若今天數據顯示通膨依舊火熱，FOMC 暫停步伐將往後推延，市場也將重新評估對升息的預期。