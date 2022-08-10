旺季助攻 超商雙雄7月營收同寫新高紀錄

超商雙雄統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 陸續公布 7 月合併營收，均繳出單月創新高的亮眼成績，統一超達 255.38 億元，年增逾 16%，全家達 82 億元，年增 20%，進入第三季傳統旺季後，營運持續走強可期。

統一超 7 月合併營收 255.38 億元，月增 6.63%、年增 16.31%，創單月新高，累計前 7 月合併營收 1643.36 億元，年增 9.12%。

全家 7 月合併營收 82 億元，月增 9.27%、年增 20.16%，也創下單月新高，累計前 7 月合併營收 513.88 億元，年增 6.69%。

統一超說明，7 月積極掌握暑假和高溫商機、開發差異化新品，帶動鮮食成長近 40%、飲料成長超過 20%，同時，轉投資事業菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (星巴克)、統一精工、統一生活 (康是美) 和統一百華等均貢獻成長。

全家則指出，7 月透過實體店鋪和線上通路的 OMO 整合經營，並掌握炎夏季節商機，帶動一般商品成長 15%、鮮食成長 30%，飲料和冰品業績成長 20%。

全家進一步說明，自 4 月底導入可跨通路支付和累點的全盈 + PAY 後，會員累兌點即以月增至少 10% 速度穩定成長，有利擴大會員生態圈擴大、提升會員黏著度。

截至 7 月底，7-11 全台店數達 6523 家，較去年同期店數淨增 290 家店，而全家達 4079 家。

展望後市，統一超指出，隨著下半年國旅出遊潮與重大節令帶動消費需求，以及 8 月起領先零售推動點數折抵 3 大公共代收，使 OPEN POINT 點數更趨近貨幣功能，營運動能積極向上。

而全家則是持續看好高溫、暑假、疫情趨緩和國旅補助上路有助帶動人潮出籠，並點燃業績動能。