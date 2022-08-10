供應鏈回穩+代客研製出貨提升 神隆營運維持成長

原料藥廠神隆 (1789-TW) 今 (10) 日舉行法說，總經理盧麗安表示，下半年學名藥原料藥供應鏈將逐步恢復穩定，代客研製隨著客戶取證、出貨提升，整體營收、獲利將維持成長態勢。

神隆旗下三大業務包括學名藥用的原料藥占 7 成、原料藥代客研製占 16%、製劑業務占 14%，其中，學名藥原料藥方面，除了逐漸擺脫供應鏈不穩狀況，中國客戶開發的高血壓用藥最快 8 月底取證，有望添營運新動能。

代客研製部分，今年上半年新增兩項產品，推升業績雙位數成長，其中為逸達生產的抗癌產品，已經在歐美上市外，後續也將在中國啟動臨床，以及擴充其他國家藥證。

製劑業務方面，神隆旗下針劑廠共有 4 條產品生產線，其中卡式瓶預充填針劑與西林瓶產線水針產品，今年 5 月通過 FDA 藥證核准前實地查核，另外，西林瓶凍乾粉產品則預計 9 月接受 FDA 實地查核，卡式瓶注射筆則先完成註冊批生產，送件文件準備中。

神隆表示，針劑廠也有代工業務，其中多發硬化症學名藥，7 月底被要求補件，目前內部正在準備回覆資料；非小細胞肺癌學名藥則預計 8 月底取得美國藥證；白血病學名藥還在回覆文件中。

神隆第二季稅後純益 1.14 億元，與第一季相當，年增 25.5%，每股純益 0.14 元；上半年稅後純益 1.91 億元，年增 5.6%。