光隆活化資產效益顯 2021年獲利可望創次高

國際戶外機能服大廠光隆實業 (8916-TW) 10 月越南廠復工推升第四季營收回升，加上資產活化效益入帳挹注，估單季稅後純益達 2.4 億元，逼近前三季 2.71 億元，全年稅後純益 5.41 億元可望創次高，年增 49.42%，每股純益達 3.5 元。

光隆 2021 年第 4 季營收達 21.8 億元, 季增 21.3%, 年增 18.6% ; 累計 2021 年全年合併營收 80.62 億元，年減 5.1%；包括大陸蘇州廠子公司股權處分案與宜蘭建案銷售，都已在去年第四季入帳，挹注豐厚獲利，預估收益達 3.85 億元。

光隆成衣、羽絨原料本業仍在復甦中，第一季接單不淡，估算 2021 年第四季稅後純益 2.4 億元，季增 20 倍，年增 18 倍，單季每股純益 1.6 元，全年稅後純益以 5.41 億元創新高，年增 49.42%，每股純益達 3.5 元。

展望 2022 年， 光隆主管指出，在下游庫存水位偏低及戶外機能服需求復甦下，客戶下單積極，光隆成衣今年接單樂觀，加上去年遞延出貨加持，今年前三季產線已近滿載，將重返雙位數以上高成長，且成衣占總營收比重也將首次過半，彰顯光隆轉型成衣對整體毛利率拉升的效益。

至於家紡與羽絨原料部門，在客戶需求與價格平穩下，2022 年營收也可維持穩定成長。