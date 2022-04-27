騰輝-KY首季稅後純益創同期新高 EPS 1.7元

PCB 上游 CCL 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (27) 日公布首季自結，稅後純益 1.2 億元，與 2021 年第四季相當，年減 37.6%，每股純益 1.7 元。

騰輝 - KY 首季營收 17.2 億元，毛利率 25.94%，季增 1.74 個百分點，年減 7.07 個百分點。

騰輝 - KY 首季營收創下歷年同期新高，騰輝主管指出，主要來自全球傳統汽車產業逐漸轉型或走向電氣化趨勢，提高散熱材料需求，帶動汽車相關散熱金屬基板產品訂單增加。

另外，騰輝 - KY 高頻、高速一系列 tec-speed 高速低損耗材料應用產品佈局發酵，訂單也持續成長；半導體老化板測試材料訂單大幅提升，還有收購歐洲 Holders Technology 策略奏效，皆推升業績成長。

展望第二季，騰輝主管指出，預期市場仍受諸多不確定因素干擾，適逢產業傳統淡季，加上烏俄戰爭、中國所在地區疫情受控、通貨膨脹等因素對市場的衝擊，面對高度不確定性，將持續採取機動及多元化經營策略，致力專注提供高性能產品。

騰輝 - KY 2021 年稅後純益 8.28 億元，創新高，年增 1.22 倍，每股純益 11.72 元，董事會決議去年盈餘每股擬配發 6.6 元現金。