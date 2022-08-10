〈陸港盤後〉中國CPI衝上兩年高峰 A股三大指數回落

中國 A 股三大指數周三（10 日）收盤同步回落，滬指跌約 0.5%，原因是 7 月消費者物價指數（CPI）加速，衝上兩年高峰。

證券時報報導，滬指周三跌 0.54% 至 3,230.02 點，深成指跌 0.87% 至 12,223.81 點，創業板指大跌 1.34% 至 2,658.58 點。兩市成交額合計人民幣 9,662 億元，「北向資金」淨流出 62.36 億元。

工業母機、HJT 電池、光電、智慧機器、黃金等類股齊揚，煤炭、保險、醫藥、銀行、地產、釀酒等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 1.96%，恒生科技指數跌 2.83%。

中國國家統計局周三表示，7 月 CPI 較去年同期攀升 2.7%，為 2020 年 7 月以來最大升幅。生產者物價指數（PPI）上升 4.2%，增幅比前月的 6.1% 小。

仲量聯行（Jones Lang LaSalle）首席經濟學家龐溟則說：「由於基期較低，加上豬肉漲價，未來兩個月通膨率可能會超過 3%，但核心 CPI 可能仍良好，原因是內需疲弱，因此物價不會對貨幣政策造成太大限制。」

彭博經濟學家曲天石認為，中國 7 月 CPI 回升，是由食品價格驅動，並非消費者帶動。核心 CPI 疲弱，表明消費仍面臨壓力——疫情與封控措施持續限制家庭開支，從而拖累經濟成長。對中國人民銀行而言，這意味央行需保持支持性政策立場。

國盛證券則說，中共召開政治局會議，對下半年經濟定調，不設全年經濟目標、疫情政策從嚴防控，以及未進一步提出刺激政策，可能預示未來中國市場持續上漲的機率較小，結構性機會可能主導下半年 A 股市場。