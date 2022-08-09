〈陸港盤後〉靜待7月中國CPI 滬指小漲

中國 A 股三大指數周二（9 日）收盤齊揚，滬指小漲約 0.3%，投資人靜待預定周三出爐的 7 月消費者物價指數（CPI）。

證券時報報導，滬指周二收盤漲 0.32% 至 3,247.43 點，深成指漲 0.24% 至 12,331.09 點，創業板指漲 0.71% 至 2,694.8 點；兩市成交額合計人民幣 9,530 億元，北向資金淨流出 22.12 億元。

煤炭、燃氣、石油、化工等類股走高，農業、醫藥、地產、金融等族群下跌。

香港恒生指數收盤跌 0.21%，恒生科技指數跌 0.9%。

中國國家統計局周三將公布 7 月 CPI 和生產者物價指數（PPI）。經濟學家預測，7 月 CPI 維持小幅上行，PPI 下行壓力增大。下半年物價總體可控，不排除個別月份 CPI 突破 3%，但全年可控制在 3% 以內。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平預估，7 月 CPI 較前月上升 0.6%，較去年同期升 2.8%，維持小幅上行。他表示，主要推動因素為食品項中的豬肉和蔬菜。

與此同時，彭博報導，香港行政會議召集人葉劉淑儀周二（9 日）說，考慮免除中國購房者的雙重印花税，「這是一系列正在考慮的措施，這當然是政府可以考慮的事情」。

劉淑儀表示，新民黨一直收到中國來港專業人士請求，希望在未取得永久居留權前，可與香港居民一樣，免繳雙重印花稅。她認為此建議有助增強專業人士對香港的歸屬感，亦是較公平的做法。

不過，據香港商業電台報導，她已提出澄清，聲稱有關建議只是新民黨的意見，她將在《施政報告》諮詢期間提出這項建議。這項傳聞導致香港地產股空歡喜一場，漲幅收斂。