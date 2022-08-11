〈陸港盤後〉美國7月CPI降溫 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周四（11 日）收盤齊揚，漲幅均超過 1%，原因是美國 7 月消費者物價指數（CPI）升幅縮小，聯準會（Fed）升息壓力暫時減輕。

證券時報報導，滬指周四收盤大漲 1.6% 至 3,281.67 點，深成指勁漲 2.05% 至 12,474.03 點，創業板指驟漲 2.37% 至 2,721.49 點；兩市成交額合計人民幣 1.0667 兆元，「北向資金」淨流入 132.95 億元。

券商、保險類股強勢拉升，銀行、醫藥、電力、旅遊、半導體、地產、釀酒等族群齊揚。

香港恒生指數收盤大漲 2.4%，恒生科技指數勁揚 3.67%。

美國 7 月 CPI 年升 8.5%，增幅比 6 月的 9.1% 小，原因是能源價格大幅下跌。扣除能源與食品的核心 CPI，升幅也縮小，顯示通膨壓力減輕。

不過，在 Fed 9 月會議登場前，投資人仍需觀察 8 月就業與通膨數據，7 月 CPI 減速仍不足以判定 Fed 將放慢升息步調。

投資人也正在消化中國央行示警消息。央行周三在第 2 季貨幣政策執行報告中表示，短期內結構性通膨壓力可能加重，輸入性通膨壓力依然存在，在多重因素交織下，物價漲幅可能階段性反彈，對此不能掉以輕心。

央行預估，下半年一些月份的 CPI 升幅，可能會階段性突破 3%。

央行說，下階段將堅持穩健貨幣政策，不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，力求穩增長、穩就業、穩物價之間的平衡。

經濟學家表示，雖然央行並未暗示將緊縮貨幣政策，但未來數月大舉寬鬆的空間不大。高盛說，央行報告關注近期通膨壓力，以及其實施政策的方式，顯示央行可能繼續執行穩健、寬鬆貨幣政策。