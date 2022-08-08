指揮中心：北部BA.5確診攀升 桃機3項轉機限制取消

國內今 (8) 日新增 9 例本土社區感染 BA.5 個案，全數在北部，預估 BA.5 占本土個案比例已由先前的 2% 上升至 5%，北部更上看 10%，未來幾周將逐步攀升；此外，指揮中心再鬆綁桃園機場防疫措施，即日起取消 3 項轉機限制，包括旅客須由航空公司引導至專屬候機室、僅能停留 12 小時、行程須開立同一本票內等規定。

國內今天本土新增 15206 例、26 死，疫情未出現明顯反轉，不過，新增 81 例 BA.4 及 BA.5 確定病例，分別為 9 例本土個案及 72 例境外移入，這 9 例 Omicron 亞型變異株 BA.5 本土個案均位於北部，其中 4 人為 2 起家庭群聚案。截至目前，國內累計 23 例 BA.5 本土確定病例，尚無 BA.4 或 BA2.75 本土確定病例。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，上周我國 BA.5 占所有病例約 2%，本周已達 5%，有翻倍的跡象，北部預估恐高達 10%，雖然比例還是偏低，但從國外趨勢來看，會逐漸增加到取代主流 BA.2，個案多為輕症，估計重症率可能與 BA.2 差不多。

儘管國內疫情持續，但指揮官王必勝表示，考量轉機人數增加，以及原先規定對於轉機旅客有不便之處，經風險評估後決議開放相關措施。

首先，取消轉機旅客須由航空公司引導至專屬候機室，王必勝指出，轉機旅客先前都在候機室等待，方便性不足，即日起可至出境區等候離境，並可購物與用餐。

此外，指揮中心也取消轉機旅客在機場停留時間 12 小時內限制，王必勝說，有時候國際航班時間掌握不易，因此放寬。

另外也取消轉機旅客行程須開立同一本票內，調整為類似疫情之前的規定，意即前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務 (含報到及行李直掛) 即可。