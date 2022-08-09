〈台股盤前〉費半、台指期雙雙下挫 再面臨萬五保衛戰

美股四大指數周一跌多漲少，又以費半波動幅度最大，下跌 1.61%，台指期夜也翻黑下挫，終場下跌 78 點、收在 14883 點，台股今 (9) 日恐再度面臨修正壓力，尤其市場正靜待美國 7 月 CPI 數值，追價意願保守，估將面臨萬五保衛戰。

市場消息方面，財政部公布 7 月進出口統計，單月出口值 433.2 億美元，為歷年單月次高，較去年同期增 14.2%，也是連續 25 個月正成長；累計前 7 月出口值共 2899.7 億美元、年增幅 18.4%。

長榮 (2603-TW) 昨日也率先貨櫃三雄公布 7 月合併營收達 627.99 億元，續創單月新高，月增 4.07%、年增 36.88%，累計前 7 月合併營收已突破 4000 億元規模，來到 4086.23 億元，年增 73.29%，超越去年前 10 月的營收表現。

台塑四寶公布 7 月營運表現並釋出後市展望，受終端需求放緩影響，台塑 (1301-TW) 預計第三季恐旺季不旺，台化 (1326-TW) 認為市況將持續低迷，而南亞 (1303-TW) 則估，第三季電子材料業務可望成長，油價方面，台塑化 (6505-TW) 預期 8 月將維持弱勢。

展望後市，法人認為，由於中國恐持續對台祭出不利經濟政策，加上本周市場聚焦美國 7 月 CPI 數據，在各種不確定性因素下，短期大盤量能不易放大，呈現上有壓下有撐的情況。