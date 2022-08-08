台股基本面佳 法人唱旺航運三雄獲利題材

新興亞股上週全面小漲，但是外資在台股因為卻從淨流入轉為淨流出，法人表示，台股基本面表現良好，上半年財報年成長 11%，其中航運三雄前三季純益有望超越 2021 全年，獲利表現相對可期。

中信投信統計，上週全球金融市場出現反彈，綜觀上周資金流入最多的前三新興亞股為印度、南韓、泰國，金額分別為 16.1 億美元、12.8 億美元及 1.1 億美元，台股由淨流入轉為淨流出、南韓連 5 周淨流入、越南與印度皆連 3 周淨流入；上周新興亞股全面上漲，其中以越南漲幅最多，單周上漲 3.8%，印尼漲幅 1.9% 居次。

中信臺灣智慧 50 ETF(00912-TW) 經理人張圭慧表示，台股上周面臨地緣政治風險升溫，月線有守，重返萬五關卡，台股總體經濟及權值股表現相對穩健，觀察台股近一周產業表現，台股上半年財報陸續出爐，累計上半年營收 20.61 兆，較去年同期增長 11%，其中航運三雄營收皆優於去年同期，預估今年前三季純益有望超越 2021 全年，承接第三季傳統貨運旺季，獲利表現相對可期。

而 IC 設計大廠部分，張圭慧指出，最近期除了聯手英特爾外，更受惠於智慧型手機晶片轉單需求，後市營收貢獻可期，此外，伺服器第三季可望回補出貨動能，帶動下半年營收表現。

張圭慧表示，整體來說，目前台股本益比約 10.5 倍，適合投資人逢低分批建立資金部位。但近期大盤震盪，加權指數近一周才上漲 0.24%，選股難度升高，投資人也可透過 ETF 布局，舉例來說，00912 所追蹤的「特選臺灣智慧 50 指數」上漲 1.03%，指數相對領先 0.79%，顯現指數選股能力與風格投資效益。