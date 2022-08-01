分析師：Apple TV+從來沒想贏得串流戰爭 片源有限是主因

隨著串流媒體戰爭愈演愈烈，Netflix (NFLX-US) 最近一季流失了 100 萬用戶，而 NBCUniversal (CMCSA-US) 的 Peacock 第 2 季用戶零增加，蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV+ 似乎反而正靠著像是《人生切割術》(Severance) 和《黑鳥》(Black Bird) 等大片「吸引觀眾的注意力」。

但一位分析師表示，雖然用戶繼續增加和價格低廉，每月只需 4.99 美元，Apple TV+ 仍然遠遠落後於競爭對手。

Manhattan Venture Partners 研究主管拉歐 (Santosh Rao) 告訴《雅虎財經》，「蘋果的串流媒體服務從未想要成為第一。」

他補充說，鑑於平台上缺乏動多內容，尤其是與 Netflix、Amazon Prime (AMZN-US) 和 Disney+ (DIS-US) 等前段班相比，該服務對高質量原創版本的關注「反成限制因素」。

他說，「蘋果擅長操作它運作的方式，但通常不能吸引大眾注意力；它們想成為有創意的說故事者。它​​們更專注於此道。」

蘋果有限的片庫使其能夠保持低成本。該平台每年在內容上的花費約為 60 億美元，而 Netflix 的預算高達 170 億美元。

Apple TV+ 的全球影響力也不大，尤其是在新興市場，隨著串流媒體在美國和加拿大的飽和度達到峰值水平，新興市場已成為越來越重要的成長推動力。

總體而言，拉歐指出，Apple TV+「只是另一種增加蘋果平台粘性的附加服務」。

但到目前為止，這似乎很有效。

蘋果公司上周四 (28 日) 公布的上季業績凸顯出其服務部門的成長。

包括 Apple TV+ 等業務以及 App Store 和 Apple Music 在內的服務收入在此期間攀升至 196 億美元，創下 6 月單季記錄，同比成長 12%。

在財報電話會議上，蘋果高管稱讚了串流媒體平台，並指出自 2019 年成立以來，它已拿下 250 個獎座和超過 1100 項獎項提名。

本月稍早，Apple TV+ 在《Severance》和《Ted Lasso》的帶領下，以 13 部影片獲得 52 項艾美獎肯定。該服務也是第一個獲得奧斯卡最佳影片獎的串流媒體平台。

此外，蘋果還向體育內容傾斜，宣布與美國職棒大聯盟 (MLB) 和美國職業足球大聯盟 (MLS) 建立合作夥伴關係。

展望未來，蘋果表示將繼續「提高平台的廣度和質量」，並指出「Apple TV+ 上的新內容將源源不斷」。

雖然該公司沒有透露實際數字，Apple TV+ 估計有 3000 萬到 4000 萬訂閱者，但蘋果透露，交易帳戶、付費帳戶和付費訂閱帳戶都同比增長了兩位數。

特別是付費訂閱「顯示出非常強勁的成長」，所有服務的付費訂閱超過 8.6 億個，在過去 12 個月中增加了超過 1.6 億。