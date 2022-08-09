〈儒鴻法說〉洪鎮海：今年難逐季成長 毛利率向上趨勢不變

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (9) 日召開法說，董事長洪鎮海直言，由於通路、品牌客戶持續去化庫存，下單較保守謹慎，因此，今年比較特別，不會像往年一樣呈現逐季成長，但下半年毛利率向上趨勢不變。

洪鎮海解釋，儒鴻之所以能比其他成衣廠提早知道產業景氣，是因為公司從布料開始就跟客戶研發，時間點提前 6-9 個月，從布料去看可以推估成衣量，從過去 20 幾年歷史經驗平均統計，準確率達到 94% 左右。

儒鴻幾個品牌主要客戶來看，洪鎮海認為，Nike(NKE-US)、Under Armour(UAA-US)、Lululemon(LULU-US) 狀況都差不多，沒有成長但也沒掉很多，陸續有看到追單，像最新的訂單來看，NIKE 訂單比原本下的多 8%。通路方面，則僅有一個客戶成長，其餘皆呈現衰退；整體而言，今年以來成衣量往下，但價格有往上，布量則是量價都增加。

在既有客戶下單趨於保守下，儒鴻透過新增客戶維持營運表現，洪鎮海透露，有一個新的大客戶在全球有 8000 多家店，給的訂單狀況也不錯，希望未來可以成為主力客戶之一；中型的品牌客戶也新增 4-5 家，加起來也貢獻不少業績。

雖然不會像往年一樣呈現逐季成長，但洪鎮海表示，下半年毛利率向上趨勢不會變，一來是報價調漲、原料走跌，二來是下半年內轉比重將從上半年 20% 回升至 34-35%，加上新台幣走貶也有一點幫助，都帶動毛利率攀升。

印尼廠方面，洪鎮海說明，第一期已經全數開工，效率慢慢提升，目前跟柬埔寨差不多，但比越南差一點；現在印尼進入第二期，陸續訓練員工，一個廠已經生產，目標年底前全部訓練完成。