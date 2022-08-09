健鼎上半年賺逾半股本 EPS 5.54元

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 今 (9) 日公布財報，第二季稅後純益 14.67 億元，季增 4.17%、年增 1.03%，每股純益達 2.79 元，上半年稅後純益達 29.12 億元，年增 6.34%，每股純益爲 5.54 元。健鼎預估第三季營收將超越上季 165.71 億元。

健鼎第二季營收 165.71 億元，毛利率爲 17.68%，季減 1.03 個百分點，年減 0.38 個百分點，稅後純益爲 14.67 億元，季增 4.17%，年增 10.3%，單季每股純益達 2.79 元。

健鼎上半年營收 339.31 億元，毛利率 17.37%，年減 1.01 個百分點，稅後純益達 29.12 億元，年增 6.34%，每股純益爲 5.54 元。

健鼎第二季受中國大陸上海封城影響，營收略低於第一季，導致折舊佔營收成本較高，但因人民幣對美元貶值，還有原物料銅、CCL 等價格壓力減輕，單季獲利較上季及去年同期成長，營運結果尚符法人預期。

健鼎持續提高汽車板及高層數伺服器板接單及出貨，第二季力拚改善存貨過高造成資金的積壓，預估第三季營收將超越上季的 165.71 億元。

健鼎在中國大陸湖北仙桃設立的第三廠區已順利投入量產，新廠設計新增產能每月 90 萬呎，所有產能合計已突破每月 1000 萬呎，公司規劃 2022 年資本支出 50-60 億元。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。健鼎 2022 年下半年看好伺服器及汽車板出貨，估計全年營收成長 10%、680-700 億元展望不變。

健鼎今天並公布 7 月營收 57.58 億元，月增 2.05%，年增 7.77%，累計 2022 年前 7 月營收 396.9 億元，年增 11.84%。