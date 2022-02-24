健鼎去年EPS 11.05元 連三年站上11元

蘋果 (AAPL-US) 供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (24) 日公布最新財報，2021 年全年稅後純益 58.58 億元，年減 4.36%，每股純益 11.05 元，是健鼎連三年每股純益站上 11 元。

市場估，依健鼎既有股利配發率計算，去年盈餘每股可望配發現金股利超過 7 元。

健鼎 2021 年第四季營收為 166.86 億元，創新高，毛利率為 19.3%，季減 0.1 個百分點，年減 2.2 個百分點，稅後純益為 15.24 億元，季減 4.51%，年減 16.81%，每股純益為 2.9 元，第四季獲利下滑，主要是受人民幣對美元升值、原物料上漲、折舊比例略增影響所致。

健鼎 2021 年營收為 630 億元，創新高，毛利率為 18.89%，年減 1.18 個百分點，稅後純益為 58.58 億元，年減 4.36%，每股純益 11.05 元。健鼎指出，2021 年全年獲利下滑，主要因客戶受長短料影響出貨延滯、人民幣對美元升值、原物料及人工上漲影響所致，但由於產品應用分散，各產品應用 HDI 比例增加，占比已超過 35%，全年營收仍創歷史新高。

健鼎 2022 年 1 月營收 65.1 億元，改寫新高，月增 14.59%，年增 11.93%，持續延續去年第四季的創高動能。

健鼎去年營收 630 億元創新高， 2022 年保守估可達 680 億元，再創高，受惠新訂單加速拉貨，首季仍可望有不錯表現。

健鼎在湖北仙桃設立的第三廠區已投產，新廠設計新增產能每月 90 萬呎，所有產能合計突破每月 1000 萬呎。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣、江蘇吳錫及湖北仙桃。