〈群創財報〉Q2終止連七季獲利 EPS -0.45元 上半年每股虧0.27元

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (28) 日公布第二季財報，受俄烏戰爭、中國封控、全球通膨、美國升息等多重因素影響，衝擊全球經濟、市場需求，連帶面板需求、價格遭遇逆風，第二季由盈轉虧，稅後虧損 47.41 億元，每股虧損 0.45 元，上半年同步轉虧，每股虧損 0.27 元。

群創第二季營收 579.02 億元，季減 17.15%、年減 37.9%，毛利率 1.19%，季減 11.08 個百分點、年減 31.91 個百分點，營益率由前一季、去年轉負達 - 9.91 %，稅後虧損 47.41 億元，每股虧損 0.45 元，終結連七季獲利榮景，並創下近八季低點。

累計群創今年上半年營收 1277.87 億元、年減 27.8%，毛利率 7.25%、年減 22.4 個百分點，營益率由去年同期轉負達 - 2.73%，稅後虧損 28.5 億元，每股虧損 0.27 元。

群創表示，第二季折舊及攤銷為新台幣 83 億元，資本支出為則達 60 億元，出貨方面，第二季整體出貨面積 652 萬平方公尺，季減 1.6%，液晶面板售價為每平方公尺 296 元美元，季減 20.43%；中小尺寸則逆勢成長，合併出貨面積達 82.08 萬平方公尺，季增 19.1%，營收也較前一季增加 1.2%，

產品營收比重方面，群創今年第二季可攜式電腦比重達 28%、手機及商用產品 30%、桌上型螢幕 13%、電視 30%，若以產品尺寸別區分，10 吋、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上則各占 21%、35%、16%、5%、23%。