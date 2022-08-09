航太業轉熱 駐龍Q2獲利衝11季新高 EPS 1.56元

航太零組件大廠駐龍 (4572-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，單季稅後純益 5600 萬元，季增 50.64%，年增 268.37%，每股純益 1.56 元，創 2019 年第四季以來單季新高。顯示航空業回溫帶動下，駐龍營運已走向復甦階段。

駐龍第二季合併營收 1.74 億元，季增 43.57%，年增 65.41%，營業毛利 7502 萬元，季增 43.25%，年增 79.82%，毛利率 43.21%，季減 0.1 個分點，年增 3.47 個百分點，營業利益 5281 萬元，季增 52.29%，年增 131.62%，營益率 30.42%，季增 1.75 個百分點，年增 8.7 個百分點，稅後純益 5600 萬元，季增 50.64%，年增 268.37%，每股純益 1.56 元。

駐龍上半年合併營收達 2.95 億元，年增 65.17%，營業毛利 1.27 億元，年增 100.21%，毛利率 43.25%，年增 7.57 個百分點，營業利益 8748 萬元，年增 208.24%，營益率 29.7%，年增 13.78 個百分點，稅後純益 9317 萬元，年增 347.56%，每股純益 2.6 元。

由於各國陸續解封，跨國旅運需求回溫，航太產業景氣正在快速復甦，加上國際油價大幅攀高，有助提高航空公司汰換節能新機意願，波音和空巴的交機速度逐漸加快，進而帶動航太零組件出貨。

駐龍表示，疫情已使產業供應鏈重新洗牌，由於屢獲轉單，將積極爭取更多新品項開發，也將爭取空中巴士機型未來機種的零件開發生產機會，包括 A320、A350 結構零件訂單。

由於出貨時程已排定，駐龍看好，今年營運有望逐季向上，估全年將見到較大幅度成長。