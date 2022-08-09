是方新機房2024年首季商轉 IDC營收將翻倍增

中華電 (2412-TW) 旗下小金雞是方 (6561-TW) 總經理劉耀元今 (9) 日表示，第四座 IDC 機房預計 2024 年第一季啟用商轉，除了既有客戶提前下訂機房，也有新客戶來詢問，目標新機房啟用後有 50% 以上空間可銷售，看好未來 IDC 業務營收將翻倍成長。

是方第四座 IDC 機房 LY2 機房共有 5000 坪樓地板面積、20 MW 電力容量，劉耀元說，因應原物料、勞務成本上漲，加上已與客戶簽署預售合約，為符合客製化需求，鼓勵建商加緊完工，期望能一次到位，將投資金額從 20 億元提升至 30 億元。

劉耀元指出，雖然投資金額提高，不過暫時沒有增資計畫，且新機房商轉後會帶來更多現金流，加上台灣在東亞地區具備位置優勢，除了既有美國雲端、OTT 客戶已預定機房外，也吸引不少新創公司進駐，折舊攤提費用不影響營收、獲利成長軌道。

是方去年因應雲端客戶需求增加，向中華電收回部分機房，並再出租給國際客戶，推升上半年營收、獲利年增雙位數，公司看好，新機房商轉、使用率達 9 成後，加上個別客戶一次性建設費用，有望推升 IDC 業務營收翻倍成長。

展望下半年，是方指出，今年上半年受惠大型專案挹注，營收、獲利表現都不錯，預期在尤其 IDC、雲端明顯成長下，下半年營運會高於上半年，全年營收將從年增 6-8%，上修至逾 1 成，獲利則維持雙位數成長。

中國軍演加深台海局勢緊張，而是方 IDC 機房串聯東亞等國際區域，劉耀元指出，雖然台海局勢緊張，但客戶對此事沒有太大反應，相當安靜，可能在觀察後續發展，不過公司有將既有資安防護等級提升，不讓客戶業務受到干擾。