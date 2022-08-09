新光鋼董座：鋼價9月可望止跌 短期修正有利需求回升

新光鋼 (2031-TW) 董事長粟明德今 (9) 日表示，雖然鋼市短期修正，產業會面臨比較大的高價庫存去化壓力，但休息一下有利後續鋼市健康發展，他認為，鋼價預計 9 月止跌，鋼市也將脫離谷底。

粟明德分析，鋼價經過修正，可望改善先前因高通膨、高鋼價導致下游買氣縮手的觀望狀況；以目前大宗產品來看，熱軋受到車用晶片缺貨，連帶影響需求不好，價格跌較多，鋼板則還有國內基礎建設、公共工程等需求支撐用量，狀況相比熱軋好。

綠能鋼材方面，粟明德表示，新光鋼的離岸風電鋼材能見度到明年，在手訂單約 5 萬噸；太陽能鋼材部分，除了轉投資的向陽漁電共生計畫案場規模持續擴大，帶動訂單出貨外，也有供貨給其他國內案場，整體能見度同樣較高。

新光鋼 7 月在市場需求放緩、鋼品量價俱跌下，月營收 11.06 億元，月減 17.1%、年減 15.6%；但累計前 7 月營收 98.45 億元，年增 17%，仍為歷史同期新高。

新光鋼第二季營收 41.2 億元，季減 10.8%、年增 6.5%；稅後純益 1.36 億元，季減 41.5%、年減 85.5%，每股純益 0.43 元，獲利大幅年減主要是因去年同期有業外挹注，墊高比較基期；新光鋼上半年營收 87.38 億元，年增 23%、稅後純益 3.7 億元，年減 76.3%、每股純益 1.15 元。