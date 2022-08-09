〈貴金屬盤後〉等待CPI 美元和美債殖利率回落 金價收復1800美元關卡

黃金期貨周一 (8 日) 收紅，收復 1800 美元關卡，投資人靜待 7 月消費者物價指數 (CPI) 公布，是否為美國聯準會 (Fed) 掃除更多升息的障礙。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤跳漲 14 美元或 0.8%，報每盎司 1805.20 美元，是 8 月 4 日來最大漲幅。

美元和美債殖利率周一下滑，提振黃金的魅力。美元貶值代表海外投資人買進黃金的成本變少，殖利率走低則意味著持有黃金的機會成本下降。

美國上周公布 7 月非農就業人口新增 52.8 萬，遠高於市場預估的 25.8 萬，意味著美國經濟仍強勁，Fed 將須繼續升息。

然而，投資人焦點已轉向本周三的 7 月 CPI 報告，市場預估年升幅為 9.2%，再次超越 9%，核心 CPI 年升 6.1%、月升 0.2%。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「我們正在盛夏時期，交易員帶家人去度假，很多市場交投清淡。整個歐洲 8 月幾乎在度假，在 9 月初美國勞工節來臨前，市場大致會比較安靜一些。」

美國眾議院議長裴洛西訪台後引發的地緣緊張，仍在持續。美聯社報導，中國周一表示，將延長在台灣周邊地區的軍事演習。

投資人也正在消化參議院周日通過的氣候和加稅法案，在未來十年針對氣候、醫療投入數千億美元，資金來源為對部分大企業實施 15% 最低稅率，以及對企業庫藏股徵收 1% 稅。該法案有 4300 億美元為新支出。

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