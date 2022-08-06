〈貴金屬盤後〉7月非農鞏固Fed激進升息前景 金價挫跌1% 周線仍連三紅

黃金期貨周五 (5 日) 摔落一個月高點，主因美國 7 月非農就業報告意外強勁，淡化經濟衰退的疑慮，並升高聯準會 (Fed) 繼續大幅升息的可能性，本周累計的跌幅大幅收斂，但周線仍連三紅。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 15.50 美元或 0.9%，報每盎司 1791.20 美元。

黃金期貨本周仍上漲 0.5%，是連續第三周上漲。

美國勞工部公布，7 月非農就業人口新增 52.8 萬，遠高於市場預估的 25.8 萬，失業率由 3.6% 降至 3.5%，是疫情爆發前的水準。這份報告意味著，美國經濟仍強勁，Fed 大幅升息的立場不太可能軟化。

非農報告公布後，美債殖利率躍升，2 年期殖利率上揚至 3.218%，10 年期殖利率攀升到 2.841%。美元指數跳漲 0.9%，至 106.62。

美元和美債殖利率下滑，都削弱黃金的魅力。美元升值代表海外投資人買進黃金的成本變高，殖利率上揚則意味著持有黃金的機會成本增加。

CMC 市場首席市場分析師 Michael Hewson 說，這份就業報告打擊黃金多頭，下周的 7 月消費者物價指數 (CPI) 將是考驗。

黃金本周曾突破 1800 美元關卡，站上一個月高點。

聯邦資金利率期貨市場如今預估，9 月升息 3 碼 (75 個基點) 機率為 67.5%，從前一日的 34% 明顯上升。

英國央行周四已經升息 2 碼，預測英國通膨率將在今年底攀升到兩位數，長期經濟衰退將到來。

地緣政治緊張持續，中國在台灣周邊進行的實彈軍事演習進入第二天，北京當局宣布制裁美國眾議院議長裴洛西及其家人，並中斷與美國在多個領域的對話，包括高階軍事官員以及氣候變遷。

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