〈貴金屬盤後〉觀望美國通膨報告 金價收在六周高點

美國即將公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 之際，美股、美元重挫，黃金期貨周二 (9 日) 收在六周高點。投資人希望從通膨數據中，研判美國聯準會 (Fed) 的動向。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 7.10 美元或 0.4%，報每盎司 1812.30 美元，是 6 月 29 日來最大漲幅。

黃金最近幾個月表現疲軟，但自上周五公布 7 月非農就業人口意外亮眼之後，展現黃金光芒。該份報告顯示，7 月新增就業人口超過 50 萬，為市場預期的兩倍，且整體人數終於回到 2020 年 2 月、即疫情重創全世界以前的水準。

火熱的就業報告，讓投資人更關注周三的 7 月 CPI 報告。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 說：「黃金周二因為避險需求受提振。如果通膨比預期的再減緩一些，黃金可能挑戰 1850 美元。」

市場預期，7 月 CPI 年增率將略低於 6 月的 9.1%，因汽油價格最近有所回軟。

標普 500 周二連四日收低，美債殖利率上揚，美元走貶 0.2%。聯邦資金利率期貨定價顯示，9 月升息 3 碼的機率較高。

黃金過去一個月以來的反彈，今年來已收復 3% 失地。

德國商業銀行分析師團隊表示，黃金期貨連三周上漲，和黃金空頭部位有關，黃金、白銀、鈀金、白金 7 月的空頭部位龐大，但投資人已正在大幅減持空頭倉位。

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