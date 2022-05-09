〈財報〉Palantir第2季營收財測低於預期 但認為烏克蘭戰爭可推動成長

Palantir Technologies Inc (PLTR-US) 周一 (9 日) 預測第 2 季營收低於華爾街預期，原因是銷售成長放緩，因為這家數據分析軟體公司為競爭加劇而新增銷售人員以爭取業務。

這家以與美國陸軍和中央情報局的合作而聞名的公司表示，由於「發展中的地緣政治事件」帶來的機會，它認為其預測存在「相當大」的潛在上行空間，烏克蘭戰爭可能增加政府的國防開支。

但這家軟體製造商的政府業務收入成長放緩，第 1 季成長 16%，這也引發了擔憂。

關於歐洲危機，營運長桑克 (Shyam Sankar) 表示，第 1 季還沒反映戰爭的結果，但 Palantir 一直在努力和投資以期獲得政府的合約，並預計第 2 季會產生「邊際影響」，除此之外還有更多的成長。

分析師對 Palantir 高度依賴政府合約提出擔憂，因此，該公司除了向美國及其「盟友」提供軟體外，已將重點轉移到與商業客戶簽署更多交易，並一直在提高銷售力道。

該公司第 1 季營收為 4.464 億美元，高於 Refinitiv IBES 估計的 4.434 億美元，得益於其美國商業業務的實力。然而，它預測銷售和行銷支出增加導致獲利率下降。

該公司預測本季調整後營業獲利率為 20%，而去年為 31%。

淨虧損從一年前的 1.235 億美元或每股 7 美分收窄至 1.014 億美元或每股 5 美分。

該公司預計第 2 季營收為 4.7 億美元，年增幅度僅 25%，而去年同期為增加 49%。分析師平均預期營收為 4.839 億美元。